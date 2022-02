De Gravity Rush games zijn dan misschien niet dé meest bekende games uit de stallen van Sony, toch wist deze zwaartekracht tartende franchise door de jaren heen een fanbase op te bouwen. Gravity Rush 2, de meest recente game, dateert intussen al van 2017, maar maker Keiichiro Toyama heeft het gevoel dat het hoog tijd is voor de franchise om een terugkeer te maken… als hij daartoe de kans krijgt tenminste. Dit zei hij in een recent interview.

Momenteel werkt hij bij een nieuw opgerichte studio, Bokeh Game Studio, aan een nieuw project genaamd ‘Slitterhead’, maar meer Gravity Rush zou hij alleszins wel zien zitten.

‘Of course, there’s one question we have to ask. You’ve mentioned that you maintain a good relationship with Sony. Given the chance, would you want to work on a new Gravity Rush game?

There are various things to bear in mind as a start-up, but on a personal level I obviously would like to. Even if it wasn’t a new game, if there is any opportunity for me to be involved with anything related, I would be grateful to do so.’