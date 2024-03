Vanavond zal de Xbox Partner Preview showcase plaatsvinden en mogelijk is één van de aankondigingen de aanstaande release van S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Deze collectie is namelijk opgedoken bij verschillende Japanse retailers en zou gepland staan voor 27 juni later dit jaar.

Deze trilogie bevat logischerwijs drie games en dat zijn de volgende:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Interessant is dat deze trilogie in Japan vooralsnog enkel voor de PlayStation 4 gepland staat, wat suggereert dat de games naar last- en current-gen systemen komen en dus ook de platformen van Sony. Dat de trilogie ook naar de Xbox komt lijkt vanzelfsprekend.

Met de release van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl later dit jaar is het niet gek om de eerdere games opnieuw uit te brengen als een soort van opwarmer. Wellicht dat we vanavond de officiële bevestiging krijgen.