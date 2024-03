’s Werelds snelste kwartet antropomorfe schildpadden liet afgelopen zomer in de bioscoop nog zien dat ze heel wat in hun mars hebben. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem werd prima ontvangen, zowel bij critici als aan de kassa, en dat betekent logischerwijs dat we een bijbehorende videogame zullen mogen verwelkomen.

Het gaat om Teenage Muntant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, een actiegame ontwikkeld door Outright Games die in het vierde kwartaal van 2024 zou moeten verschijnen voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Waar het over gaat? Wel, de titel zegt alles: enkele mutanten zorgen voor onrust en onze schildpadvrienden mogen het oplossen.

Dat klinkt als een absolute must-play voor TMNT fans, als je het ons vraagt. Binnenkort volgen er ongetwijfeld meer details.