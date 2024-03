Na een lek eerder vandaag is de S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy officieel aangekondigd. Deze collectie bevat de onderstaande drie games, die voor het eerst op de console speelbaar zijn. Het betreffen titels die voor de Xbox One verschijnen en via backwards compatibility op de Xbox Series X|S te spelen zijn.

De drie games in het pakket:

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

De trilogie is nu verkrijgbaar via de Xbox Store voor € 39,99. Mocht je de games los aanschaffen, dan betaal je € 19,99 per stuk. Hieronder een trailer en voor meer informatie kan je op Xbox Wire terecht.