De Epic Games Store biedt elke week één of twee gratis games aan en daar zitten soms wel eens grote titels tussen. Dit is ook het geval voor volgende week.

Op 14 maart zal Deus Ex: Mankind Divided gratis worden aangeboden via de Epic Games Store. Dit is het vervolg op Deus Ex: Human Revolution en werd hoofdzakelijk positief ontvangen door zowel pers als gamers. Je speelt wederom als Adam Jensen en ditmaal moet je een wereldwijd complot blootleggen.

Als je toch van plan bent om Mankind Divided binnen te halen via de Epic Games Store, dan kan je nog een game downloaden. De digitale winkel van Epic Games biedt volgende week namelijk ook The Bridge gratis aan. Dit is een puzzelgame die zowel op grafisch vlak als gameplay een unieke ervaring biedt.