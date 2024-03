Je kon er de afgelopen week niet naast voelen, maar de lente lijkt eraan te komen. Dit betekent natuurlijk ook dat er heel wat ‘Spring Sales’ zitten aan te komen. Een dataminer met de naam billbil-kun heeft uitgepluisd dat de lente-uitverkoop in de Epic Games Store van start zal gaan op 14 maart en dat deze twee weken zal duren.

Een heleboel games zullen dan goedkoper te verkrijgen zijn. Het zou sowieso al gaan om de volgende titels: EA Sports FC 24 voor €13.99 (80% korting), Skull and Bones voor €44.99 (25% korting) en Prince of Persia: The Lost Crown voor €29.99 (40% korting). Dit is natuurlijk niet alles: hier vind je de andere games die waarschijnlijk in de solden zullen gaan.

Natuurlijk geeft Epic via hun store ook nog wekelijks gratis games weg, momenteel is dat Astro Duel 2. Vanaf 14 tot 21 maart zullen Deus Ex: Mankind Divided en puzzelgame The Bridge gratis te verkrijgen zijn. Vorig jaar telde de Epic Games Store zo’n 270 miljoen gebruikers en speelden 75 miljoen mensen er hun games in december 2023. In heel 2023 besteedden spelers zo’n 950 miljoen dollar in de shop en kregen mensen 86 gratis titels aangeboden die samen zo’n 2055 dollar waard zijn.