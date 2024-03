De Watch Dogs-franchise kent ondertussen drie videogames. Er is al lang sprake van een mogelijke film, maar nu zou dat project toch eindelijk stilaan in een stroomversnelling aan het komen zijn. Zo heeft de film een regisseur (Mathieu Turi), een schrijfster (Chrissie Leblanc) en mogelijk zelfs een actrice die een hoofdrol voor haar rekening zou kunnen nemen.

Het gaat om de Australische Sophie Wilde, die ons het afgelopen jaar alvast wist weg te blazen met een doorleefde vertolking in de ijzersterke A24-horrorfilm Talk To Me. Momenteel zou er druk onderhandeld worden met Wilde, die als je het ons vraagt de Watch Dogs-film alleszins wat extra diepgang zou kunnen meegeven. Wordt ongetwijfeld vervolgd.