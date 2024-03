De Steam Deck is alweer meer dan 2 jaar op de markt en Valve blijft de pc-handheld flink ondersteunen. Zo blijft het Amerikaanse bedrijf games testen die goed op de Steam Deck speelbaar zijn en de lijst is alweer aardig gegroeid.

In november 2023 kwam naar buiten dat er officieel al meer dan 12.000 games speelbaar zijn op de Steam Deck. Gaming on Linux heeft ondervonden dat dit aantal ondertussen al gegroeid is naar meer dan 14.000.

4.604 titels hebben het predicaat ‘Verified’ gekregen en dat zijn games die zonder problemen te spelen zijn op de pc-handheld van Valve. 9.406 games vallen onder ‘Playable’ en dat zijn titels waar je wellicht wat kleine problemen mee kunt ondervinden. Er zijn wel meer games die je gewoon kunt spelen op de Steam Deck, alleen zijn deze nog niet officieel getest.

Het ziet er niet naar uit dat Valve gaat stoppen met het testen van games voor hun handheld, dus het aantal officieel speelbare titels voor de Steam Deck zal voorlopig blijven groeien.