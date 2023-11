Valve is continu aan het testen of games zonder (al teveel) problemen kunnen draaien op de Steam Deck. Dit aantal groeit gestaag en de teller is ondertussen de 12.000 titels al gepasseerd, wat flink is gezien de release van het platform begin vorig jaar was.

Op SteamDB kunnen we zien dat er 4.046 games zijn die het certificaat ‘Verified’ hebben gekregen en 8.025 titels zijn ‘Playable’. Dit maakt voor een totaal van 12.071 games. Er is dus genoeg te spelen op de Steam Deck.

De Steam Deck is niet de meest krachtige pc-handheld, maar je ziet nog regelmatig dat nieuwe games gewoon te spelen zijn op de hardware van Valve. Zo kan je onder andere Diablo IV en Baldur’s Gate 3 op de populaire pc-handheld spelen.