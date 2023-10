Aanstaande dinsdag zal Diablo IV ook beschikbaar worden gesteld via Steam. Op dezelfde dag zal de actie-RPG het ‘Steam Deck Verified’-certificaat ontvangen. Valve heeft het spel namelijk getest en geconcludeerd dat het zonder problemen op de Steam Deck kan worden gespeeld. Hierom krijgt Diablo IV het Steam Deck Verified-certificaat.

Het was echter al mogelijk om Diablo IV te spelen op de Steam Deck, maar hiervoor moesten spelers enkele stappen ondernemen. Vanaf 17 oktober zal het dus moeiteloos mogelijk zijn om de game te spelen op de handheld pc, aangezien de actie-RPG dan officieel beschikbaar is via Steam.

Meer weten over Diablo IV? Dan kan je bij onze review terecht.