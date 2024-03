The Finals is nu een aantal maanden beschikbaar en we zijn bijna aangekomen bij het tweede seizoen. Ontwikkelaar Embark Studios heeft aangekondigd dat dit seizoen op 14 maart van start gaat op alle platformen waarvoor de game beschikbaar is.

Om dit wat kracht bij te zetten, is de onderstaande trailer uitgebracht die je meer laat zien. Dit nieuwe seizoen voegt een nieuwe map, nieuwe gadgets, een nieuwe specialisatie, wapens, private matches, een verbeterde ranked league en meer toe.