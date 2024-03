De F1-reeks van Codemasters weet al jaren in de smaak te vallen bij gamers. De F1 Manager-franchise is nog niet zo populair, maar timmert wel aardig aan de weg. Het is dan ook niet gek dat er weer een nieuw deel is aangekondigd.

De grootste vernieuwing van F1 Manager 2024 is dat je nu een geheel nieuw team kunt opstarten. Je kan dan je eigen logo en de livery van je wagens bepalen. Natuurlijk zal je ook personeel aan moeten trekken voor op en naast de baan, en sponsordeals moeten sluiten om het geheel te kunnen bekostigen.

In het nieuwste deel van F1 Manager zal je ook je personeel moeten blijven motiveren om op de toppen van hun kunnen te presteren. Tevens is de AI van je tegenstanders flink verbeterd en er zijn nieuwe dynamische camera’s toegevoegd.

F1 Manager 2024 zal deze zomer uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is ook een aankondigingstrailer van het managementspel vrijgegeven en die check je hieronder.