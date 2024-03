Nog niet zo lang geleden kondigde Capcom aan dat ze Monster Hunter Stories (oorspronkelijk een 3DS-game) naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en pc zouden brengen middels een remaster.

Bij de aankondiging werd geen releasedatum meegegeven, maar lang hebben we niet moeten wachten om die alsnog te weten te komen. Een nieuwe trailer geeft ons nu namelijk het antwoord: het zal op 14 juni gebeuren.

Deze nieuwe versie brengt verbeterde visuals met zich mee, de personages zullen ingesproken zijn én er zit content in de game die eerder enkel in Japan is uitgekomen. Bekijk snel de nieuwe trailer hieronder.