De PlayStation 5 werd gisteren van een nieuwe firmware update voorzien en die kwam met een aantal nieuwe features. Gebruikelijk is dat dan ook de PlayStation 4 een update krijgt, wat ook nu weer het geval is. In tegenstelling tot de PlayStation 5 firmware update doet deze PlayStation 4 update niet zo heel veel.

Via de Sony Support website leren we dat update 11.50 is uitgerold en die komt met twee regels aan patch notes. De eerste is een bekende regel, die tweede is op zich wel interessant, want zo zou het berichtensysteem zijn verbeterd net zoals de bruikbaarheid van de console op bepaalde schermen.