Al een aantal jaar organiseert Geoff Keighley Summer Game Fest en dat is dit jaar niet anders. Via X maakt de Canadees bekend dat de editie van dit jaar op 7 juni van start gaat en dat gaat natuurlijk gepaard met een showcase.

Deze showcase zal op 7 juni om 23:00 uur in het YouTube-theater te Los Angeles plaatsvinden en live uitgezonden worden via YouTube en Twitch. Zoals elk ander jaar mogen we hier updates van reeds aangekondigd games verwachten, maar ook nieuwe aankondigingen en meer.

Mocht je in de buurt zijn en de show graag bij willen wonen, dan kan dat. Vanaf 7 mei zijn tickets verkrijgbaar.