Sony PlayStation heeft een lange tijd geprobeerd om de overname van Activion Blizzard door Microsoft te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid dat Microsoft op een gegeven moment met een deal voor Call of Duty kwam, maar Sony sloeg dat in eerste instantie af.

In een interview met CNBC legt (aanstaand) voormalig CEO Jim Ryan nu uit waarom ze niet gelijk toehapten. Zo zegt hij dat de deal die aangeboden werd niet interessant was. Dit zegt hij niet letterlijk, maar valt tussen de regels door te lezen. Sony heeft de boot afgehouden om daar een betere deal van te maken.

“You know what? We’re at risk of getting very granular here, but there are deals and deals. And, you know, the deal that was offered at a certain point in time may not have been the deal that was actually signed.”

In juli 2023 werd bekend dat Sony toch overstag was gegaan en een deal voor 10 jaar had getekend, wat de garantie geeft dat Call of Duty op de PlayStation blijft verschijnen. De deal die toen getekend werd is overduidelijk anders dan het aanvankelijke aanbod, al krijgen we de details niet te horen.

Over de actuele deal zegt Ryan dat het team erg blij was met wat ze voor elkaar hadden gekregen, met name omdat Call of Duty voor een lange tijd op de PlayStation zal verschijnen, wat erg belangrijk is voor Sony.