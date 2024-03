Sony is niet vies van een uitverkoop hier en daar in de PlayStation Store. De sales volgen elkaar vrij rap op en we kunnen nu melden dat de Essential Picks sale van start is gegaan. Een promotie met titels in de aanbieding die je zeker niet mag missen.

De korting kan oplopen tot maar liefst 80% en games die in de aanbieding zijn, zijn zoal EA Sports FC 24, The Crew: Motorfest, Dead Island 2, Marvel’s Spider-Man, Far Cry 6, DOOM Eternal en meer. Voornamelijk games die al wat langer op de markt zijn.

Voor de volledige sale verwijzen we je graag naar de PlayStation Store. Mocht je PlayStation Store tegoed nodig hebben, dan klik je hier. De sale is beschikbaar tot en met woensdag 27 maart middernacht, dus je hebt een kleine twee weken de tijd om van eventuele aanbiedingen te profiteren.