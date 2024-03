Aspyr Media bracht op 14 maart de Star Wars: Battlefront Classic Collection uit, maar die release is allesbehalve soepel verlopen. Op Steam heeft de game overweldigend veel negatieve reviews en dat is voornamelijk te danken aan gebrekkige servercapaciteit.

De ontwikkelaar heeft hier een fout gemaakt door slechts drie servers beschikbaar te hebben met per stuk ruimte voor 64 spelers. Met veel meer kopers die vervolgens niet online konden, raakte men gefrustreerd. Opmerkelijk, want je zou verwachten dat er wel iets meer servers beschikbaar zouden zijn.

Daar komt nog bij dat de game ook te maken heeft met performance issues. Niet best, maar de ontwikkelaar heeft nu zijn excuses aangeboden en heeft aangegeven dat ze sinds de release hard werken aan het brengen van oplossingen.

“At launch, we experienced critical errors with our network infrastructure. The result was incredibly high ping, matchmaking errors, crashes, and servers not appearing in the browser.

Since launch, we’ve been working to address these issues and increase network stability, and we will continue our efforts until our network infrastructure is stabilised to prevent further outages.”