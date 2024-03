Er gaan al langere tijd geruchten rond over een PlayStation 5 Pro, maar Sony heeft tot op heden met geen woord over deze nieuwe console gesproken. Tot die tijd moeten we het met geruchten doen en een nieuw gerucht geeft nu wat meer informatie over de capaciteiten van het platform.

De YouTuber Moore’s Law is Dead meldt in een nieuwe video dat hij gelekte documenten heeft gezien die wat meer informatie geven over het platform. Zo zou de PlayStation 5 Pro 45% sneller zijn dan de oorspronkelijke PlayStation 5. Dit komt voort uit een grotere GPU met sneller systeemgeheugen.

Ook de ray tracing architectuur zou beter zijn, wat in sommige gevallen drie tot vier keer betere resultaten oplevert. Verder zou het systeem over een krachtige machine learning architectuur beschikken die ondersteuning biedt voor 67TFLOPS. Dit is nodig om de PlayStation Spectral Super Resolution upscaling techniek aan te drijven.

De techniek zelf zou een geavanceerde versie van Temporal Anti-Aliasing zijn die als vervanger dient voor de oorspronkelijke techniek. Met de techniek is het mogelijk om een 1080p resolutie te upscalen naar 2160p in slechts 2 milliseconde. Hieronder de video in kwestie.