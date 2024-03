Zodra je de PlayStation 5 uitzet krijg je altijd een scherm te zien waarin de console het uitschakelen in orde maakt. Sinds de laatste firmware update van de console van eerder deze week is hier een verandering in aangebracht.

Sony heeft namelijk het afsluitscherm ietwat aangepast, waardoor het er nu anders uitziet. Wellicht heb je het zelf al gezien, maar indien niet: hieronder een video die het oorspronkelijke afsluitscherm laat zien en de nieuwe.