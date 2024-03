Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat de Commandos-franchise binnenkort een comeback zou maken met een nieuwe game. Commandos: Origins wordt een prequel waarin we te weten zullen komen hoe onze helden elkaar hebben leren kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het is inmiddels al even geleden dat we nog wat nieuws over deze game hebben gehoord, dus wordt het hoog tijd voor een nieuwe trailer! We krijgen heel wat sfeerbeelden te zien van verschillende locaties, gepaard met een dramatische voice-over die de setting wat uitlegt.

Commandos: Origins moet ergens in de loop van dit jaar verschijnen, maar een precieze releasedatum is er nog niet. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.