Eind vorige week publiceerde de YouTuber Moore’s Law is Dead een video met daarin meer informatie over de PlayStation 5 Pro. Dit is gisteren opgevolgd door Tom Henderson van Insider Gaming, die de verdere specificaties van de console heeft weten te bemachtigen.

Hij heeft de informatie verkregen via het Sony Developer Portal, wat dus in principe betrouwbaar zou moeten zijn. Sony heeft de console echter nog niet officieel aangekondigd, dus het kan nog veranderen al heeft Henderson door de jaren heen ook laten zien een betrouwbare bron te zijn.

Afijn, de specificaties met daarbij een vergelijking met de gewone PlayStation 5 als volgt:

Systeemgeheugen

Standard PlayStation 5 – 448 GB/s (14 GT/s)

PlayStation 5 Pro – 576 GB/s (18GT/s) – Een groei van 28%.

CPU

De CPU is identiek aan die van de standaard PlayStation 5, maar de variant voor de Pro heeft een ‘High CPU Frequency Mode’, waarmee de CPU naar 3.85GHz gaat, 10% meer dan gewoonlijk. In deze modus is er meer kracht toegewezen aan de CPU en de GPU wordt gedownclocked met ongeveer 1,5% wat resulteert in 1% minder GPU performance.

Audio

De ACV in de PlayStation 5 Pro draait op een hogere kloksnelheid dan de standaard PlayStation 5. Hierdoor heeft de ACM library 35% meer performance.

Verder kon Henderson eerdere details bevestigen, die komen op het volgende neer:

Rendering 45% sneller dan de PS5

2-3x Ray-tracing (x4 in sommige gevallen)

33.5 Teraflops

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) upscaling/antialiasing oplossing

Ondersteuning voor resoluties tot 8K is gepland voor toekomstige SDK versies

Custom machine learning architectuur

AI Accelerator, ondersteunt 300 TOPS met 8 bit computation / 67 TFLOPS of 16-bit floating point

Volgens Henderson is het doel van Sony de console zo ‘competitief’ mogelijk te maken en het komt met een verwijderbare disc drive en 1TB opslag. De release van de console staat gepland voor eind 2024.