Ruim een jaar geleden verscheen de PlayStation VR2 op de markt en hoewel het apparaat op zichzelf uitstekend is, is het naar verluidt niet echt een enorm succes. Dit valt ongetwijfeld te wijten aan een gebrek aan killer apps en uitgebreide first-party support vanuit Sony.

Volgens een nieuw gerucht zou Sony de productie van het platform zelfs tijdelijk hebben stopgezet. Bloomberg journalist Takashi Mochizuki meldt namelijk op basis van anonieme bronnen dat Sony de productie heeft gestopt om eerst de reeds bestaande voorraad weg te werken.

De verkopen zouden namelijk traag, maar gestaag verlopen. De vraag is ook wat Sony nu gaat doen, want zit er bijvoorbeeld een prijsverlaging in de pijplijn? Dit zou wellicht kunnen helpen. Daarnaast is de move om het platform ook compatible met pc te maken een goede, dit zou ergens later dit jaar moeten gebeuren.