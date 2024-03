Atlus heeft recent nog Persona 3 Reload uitgebracht en is ook veel bezig met de oudere games in de franchise, toch mogen we ook uitkijken naar een nieuw deel. Volgens geruchten wordt er namelijk gewerkt aan Persona 6. Hoewel de game nog niet officieel aangekondigd is, zou de titel gepland staan voor een release in 2025.

De game zou in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, maar uit een nieuw bericht van leaker Midori blijkt dat de game ook naar de opvolger van de Nintendo Switch komt. Sterker nog, het gaat om een ‘multiple platform’ release, wat ook een pc-versie suggereert.

Een grote verrassing mag dat overigens niet zijn, want zowel Persona 3: Reload als Metaphor ReFantazio zouden volgens geruchten eveneens in ontwikkeling voor de Switch opvolger zijn. Dan mag Persona 6 eigenlijk niet ontbreken.