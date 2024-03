Vorig jaar november kwam Quantum Error uit voor de PlayStation 5, gemaakt door TeamKill Media. De game werd slecht ontvangen door critici en door gamers niet veel beter, zo leert Metacritic ons. De ontwikkelaar heeft laten weten dat zij bezig zijn met een vervolg.

Het vervolg op Quantum Error heet Quantum State en TeamKill Media heeft voor dit spel een andere aanpak gekozen. Het wordt namelijk een third-person shooter, met een grote focus op verhaal en stealth. De ontwikkelaar maakt gebruik van Unreal Engine 5 om het spel te maken.

Net als diens voorganger zal Quantum State uitkomen voor de Playstation 5. Wanneer de game zal verschijnen is nog niet bekend, maar het zal sowieso wel even duren voordat we aan de gang kunnen. De ontwikkelaar laat namelijk weten dat zij nog veel werk moeten verzetten en dat zij eerst dit jaar Son and Bone op de markt zullen brengen.