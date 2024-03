Sony heeft met nog geen woord gerept over een mogelijke pro-editie van de PlayStation 5, maar het ene na het andere gerucht steekt de laatste dagen de kop op. Zou zo de PlayStation 5 Pro gebruikmaken van speciale hardware upscaling en hierover is nu meer bekend.

Gisteren kwam er nieuwe informatie naar buiten over de PlayStation 5 Pro en dit was te danken aan Tom Henderson, die documentatie van het PlayStation Developer Portal heeft weten te bemachtigen. Hij heeft nu ook documenten gezien die dieper ingaan op PSSR, de upscaling techniek die vermoedelijk gebruikt zal worden met de PS5 Pro.

Henderson laat via Insider Gaming weten dat Sony de PlayStation Spectral Super Resolution zo wil doorontwikkelen dat games tot 4K en 120 frames per seconde en 8K en 60fps kunnen gaan. Dit zijn indrukwekkende ambities, maar deze gelden niet voor de PlayStation 5 Pro. Daar is de hardware niet krachtig genoeg voor. Voor deze console geldt dat het maximale 4K op 60fps en 8K op 30fps zal zijn. Wellicht dat de PlayStation 6 wel de eerder genoemde hoge ambities werkelijkheid kan laten worden.

De documenten lieten voorbeelden van de kracht van PSSR zien door twee niet bij naam genoemde first-party games te vergelijken op de PlayStation 5 en de Pro. De eerste titel draait op de PS5 op 1080p en 60fps in performance modus en op 1800p en 30fps in quality modus. Met gebruik van PSSR kon de PlayStation 5 Pro 1400p en 60 frames per seconde halen. Een tweede titel draaide op 60 frames per seconde, maar kon geen gebruik maken van ray tracing. Op de Pro kon ray tracing weer wel worden getoond in de 60fps modus.