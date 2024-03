We zijn voorbij de helft van de maand en dan mogen we altijd een update voor PlayStation Plus Extra en Premium verwachten. De line-up maakte Sony vorige week al bekend en nu kunnen we melden dat de games live zijn gegaan in de PlayStation Store.

Afhankelijk van het abonnement dat je hebt, kun je vanaf nu van de onderstaande titels genieten.

PlayStation Plus Extra/Premium

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS4/PS5)

Marvel’s Midnight Suns (PS4/PS5)

Resident Evil 3 (PS4/PS5)

LEGO DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS4/PS5)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter The Lost Frontier (PS4/PS5)

Cool Boarders (PS4/PS5)

Gods Eater Burst (PS4/PS5)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS4)

Voor deze games heb je een Extra of Premium abonnement nodig. Als je PlayStation Plus Essential hebt, dan kan je natuurlijk upgraden. Helemaal geen abonnement, dan dien je dat eerst af te sluiten. Wat je situatie ook is, voor een abonnement klik je hier.