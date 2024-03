Turtle Beach, bekend van headsets, heeft hardware fabrikant PDP overgenomen zo schrijft GamesIndustry.biz. Met de overname is een bedrag van 118 miljoen dollar gemoeid, waarbij er 79,9 miljoen dollar cash is betaald (rest gaat via aandelen). Verder is de verwachting dat de overname dit jaar zal leiden tot 390 – 410 miljoen dollar in omzet.

Met andere woorden: het is een lucratieve overname voor Turtle Beach, al is het natuurlijk wel de vraag wat de effectieve winst van PDP zal zijn. Naar verwachting zou dat 10 tot 12 miljoen dollar zijn als gezamenlijke onderneming met Turtle Beach.

PDP is als producent van hardware actief in het ontwikkelen van controllers, headsets en andere producten specifiek op gaming gericht. Zij hebben licenties van Nintendo, Xbox en PlayStation, wat het dus voor Turtle Beach gemakkelijker zou maken om officiële producten uit te brengen.

Tegelijkertijd is ook aangekondigd dat Chris Keirn in de rol van CEO is gestapt bij de Turtle Beach – PDP onderneming.

“I’m honored to work with the amazing team at Turtle Beach, now including our new colleagues from PDP, as we continue to deliver fantastic new products for gamers and value to our shareholders. Working with our industry partners, and with the combined expertise of our teams, we will drive a transformational change to the company’s scale and execution with innovation and expansion of our leadership positions across gaming accessory categories.”