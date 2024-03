Skydance New Media is een ontwikkelaar die een paar jaar terug werd opgericht en onder leiding van Uncharted bedenker Amy Hennig werkt aan een nieuwe game gebaseerd op het Marvel universum. Over de game is vrij weinig bekend, maar we weten dat de game Captain America en Black Panther laat samenwerken tegen een nieuw gevaar.

Het is nog altijd wachten tot er meer over de game bekend wordt gemaakt, maar via leaker Kurasakis weten we nu wat de titel van de game wordt. Hij/zij laat op X weten dat de game ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’ zal heten. Dit sluit aan op een eerder bericht dat de game zich afspeelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Verder weten we van de game dat het een ‘diep cinematische’ ervaring moet worden, wat in lijn ligt met wat Hennig eerder heeft gemaakt bij Naughty Dog. Wanneer Marvel 1943: Rise of Hydra moet verschijnen is nog niet bekend.