De afgelopen dagen kwam er veel informatie over de PlayStation 5 Pro naar buiten, dit op basis van insiders waaronder Tom Henderson die interne documenten ingezien zou hebben. Sony heeft hier officieel niet op gereageerd, maar is wel een onderzoek gestart.

Henderson meldt op X dat hij begrepen heeft dat Sony een intern onderzoek is gestart naar hoe de informatie over Trinity, de codenaam van de PlayStation 5 Pro, min of meer in z’n geheel gelekt is afgelopen weekend. Tot zover bekend zou het via een third party zijn gegaan en als gevolg hiervan zullen ongetwijfeld de beveiligingsmaatregelen aangescherpt worden.

Gezien Henderson een betrouwbare insider is en mocht dit kloppen, dan is dit een indirecte bevestiging dat de gelekte informatie inderdaad blijkt te kloppen.

“As expected, Sony has launched an internal investigation into the leaked documents on Trinity as it leaked during a third-party rollout. Not sure on the implications yet as I don’t think they can catch one individual, but Sony could reduce its third-party developer pool for new tech as a result.”