Met het lekken van de PlayStation 5 Pro specificaties weten we ongeveer wat we kunnen verwachten van de console, al is het natuurlijk wel onzeker tot Sony met een officiële aankondiging komt. In de tussentijd is er iets interessants aan de CPU. Die zou volgens de specificaties 10% krachtiger zijn dan de CPU in de oorspronkelijke PlayStation 5.

Nu is kracht van meer factoren afhankelijk dan alleen de CPU, maar het lijkt wat weinig als we het over vooruitgang hebben. Uit een bericht van AMD insider Kepler op X komen we nu te weten dat dit mogelijk te maken heeft met backwards compatibility.

De CPU van de PlayStation 5 Pro is identiek aan die van de gewone PlayStation 5, maar opereert op een hogere snelheid dankzij de ‘high frequency’ modus. Daarmee zou de kracht naar 3.85GHz geboost worden. Hoger kan niet, want dat zou de backwards compatibility kapotmaken.

“I have a theory for why the clock speed increase is so low, and it may have to do with PS6 BC. The way Sony handles backwards compatibility is very complex, and it requires the new hardware to run at the same or higher clock speed, even if the new hardware is faster at lower clock speeds. If they are using Zen6 dense cores for PS6, they can’t target 4GHz+ for the PS5 Pro as that could break backwards compatibility.”

Neem het desalniettemin met een korrel zout tot de officiële specificaties bekend worden gemaakt.