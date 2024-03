Met Steam Family Sharing en Steam Family View kan je onder andere games met gezinsleden delen en bijvoorbeeld de maximale speeltijd op één centrale plek beheren. Deze features zullen vervangen worden door Steam Family, die nu in beta te gebruiken is.

Onder Steam Family kunnen maximaal zes accounts worden opgenomen. Iedereen heeft dan automatisch toegang tot elkaars games. Voorheen kon niet iedereen tegelijk dezelfde game spelen, maar dat is nu wel mogelijk. Voorwaarde is wel dat het spel is aangekocht door meerdere accounts. Dus hebben twee kinderen bijvoorbeeld Crash Bandicoot 4 gekocht, dan kan deze titel door twee verschillende familieleden tegelijk worden gespeeld.

Er is ook ouderlijk toezicht, waarmee de ouders onder andere kunnen bepalen hoe lang een kind mag gamen en ook kan je toegang tot de digitale winkel van Steam of chat beperken. Tevens kunnen zij rapporten zien over het gamegedrag van hun kinderen.

Steam Families is nog in beta, maar als je hier al gebruik van wilt maken moet je naar de menu Instellingen van Steam gaan. Onder het kopje ‘Deelname aan de client-bèta’ kun je dan de Steam Families beta vinden.