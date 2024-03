Hoewel er in het begin van dit jaar eventjes sprake was van geruchten dat Microsoft zijn consoledivisie zou afbouwen, lijkt dat steeds minder waar te zijn. Er waren al eerder geruchten dat Microsoft later dit jaar een witte digitale-only Xbox Series X zou uitbrengen, en nu lijkt er ook sprake te zijn van een nieuwe Xbox-devkit, als we het National Radio Research Agency van Zuid-Korea mogen geloven.

Volgens X-gebruiker @KoreaXboxNews zijn makers van elektronische apparaten wettelijk verplicht om hun apparaat te laten certificeren door het National Radio Research Agency. Dit is momenteel het geval voor een nieuwe Xbox Development Kit (XDK) met modelnummer 2089. De eerste Xbox Series X development kit met modelnummer 1881 werd in 2020 bij dezelfde instantie gecertificeerd.

Het is onbekend of deze development kit bedoeld is voor de ontwikkeling van games op de nieuwe digitale Xbox Series X of voor een eventuele mid-gen upgrade van de Xbox. Je kunt de certificering bekijken op de website van het National Radio Research Agency.