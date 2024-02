Microsoft is van plan om later dit jaar een digital-only Xbox Series X uit te brengen, aldus eXputer. De console, die volgens het nieuwsmedium in het wit zal worden uitgebracht, staat momenteel gepland voor een release in juni of juli.

Het gerucht is afkomstig van eXputer-redacteur eXtas1s. Hij speculeert dat de console mogelijk vijftig tot honderd dollar goedkoper zal zijn dan een reguliere Xbox Series X. Dit is geen heel bijzondere observatie, gezien het feit dat digital-only consoles over het algemeen altijd goedkoper zijn dan hun tegenhangers mét disc-drive.

De nieuwe versie van de Series X zou ook wat verbeteringen met zich meebrengen, zoals een verbeterde heatsink en een betere netwerkkaart. Mocht dit gerucht waar zijn, dan zal Microsoft ergens in de komende maanden de console aankondigen.