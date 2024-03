Hoewel we Bungie vooral kennen als de ontwikkelaar van Destiny 2 die momenteel naar de climax toewerkt met The Final Shape, kondigden ze vorig jaar een nieuwe game genaamd Marathon aan. Deze game laat nog wel even op zich wachten, dus veel nieuws over de titel zelf hebben we niet te melden gehad in de voorbije maanden.

Wel blijkt nu dat er een poosje terug een frisse wind door het leiderschapsteam is gaan waaien, want Christopher Barrett is niet langer de game director. Bungie heeft namelijk besloten hem te vervangen door Joe Ziegler, die eerder verantwoordelijk was voor Valorant en zich in 2022 bij Bungie aansloot.

IGN maakte hier melding van en kort daarop kwam Ziegler zelf met het bericht waaruit blijkt dat hij al maanden aan het roer staat. Onder zijn leiding zijn er verschillende aanpassingen gedaan aan Marathon. Zo zou het bijvoorbeeld niet langer mogelijk zijn zelf een personage aan te maken, maar krijg je als speler een cast van helden gepresenteerd.