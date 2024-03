The Callisto Protocol was de eerste titel van Striking Distance Studios en werd gemixt ontvangen door pers en gamers. De ontwikkelaar heeft nu zijn nieuwste titel onthuld: Project Birdseye.

Project Birdseye speelt zich af in ‘Black Iron Prison’, dezelfde gevangenis als waar je de avonturen van The Callisto Protocol beleefde. Alleen gaat het ditmaal niet om een third-person horrorgame, maar een roguelite met een veel kleiner budget dan de eerste game. Om je een idee te geven wat je van dit spel kunt verwachten, is er een video beschikbaar gesteld en die kan je onderaan dit bericht bekijken.

Buiten Project Birdseye is Striking Distance Studios ook bezig met een nieuwe triple a-game. Wat voor titel dit is en wat we ervan mogen verwachten wordt pas (veel?) later bekendgemaakt.