Bungie heeft de afgelopen 10 jaar vooral veel tijd en energie geïnvesteerd in Destiny 2, maar ondertussen is de ontwikkelaar ook bezig met nieuwe projecten. Eén daarvan is het reeds aangekondigde Marathon, dat al lang in de maak is. Een ander project is Matter, waarvoor in 2018 een handelsmerk werd aangevraagd.

Nu blijkt echter dat deze titel eind 2022 is geannuleerd, zo laat een bron aan IGN weten. Interessant genoeg werkt Bungie wel aan een soortgelijk project dat ‘Gummy Bears’ als titel heeft – wat vermoedelijk een projectnaam is. Echt snel gaat het niet, want de ontwikkeling staat op een laag pitje nu Bungie vanwege tegenvallende Destiny 2 prestaties in een wat onzekere tijd zit.

Interessant is ook dat de laatste betaling van Sony voor de overname van Bungie in 2026 zal plaatsvinden. Het vermoeden bestaat dat het huidige leiderschap de ontwikkelaar dan zal verlaten. Dit hangt echter samen met prestaties van de ontwikkelaar, wat een motivatie vormt om Marathon voor dat jaar uit te brengen. Dit verklaart op zijn beurt weer waarom Ziegler op het project is gezet ter vervanging van Barrett.

“Within the company, there is a growing expectation that senior company leadership will leave in droves in the summer of 2026 when the final payouts from Sony’s acquisition of the company take effect. With this in mind, there is a strong push to get Marathon out the door before then, and let whoever takes the reins after that (be it Sony or Bungie) worry about how it’s sustained.”

Het is echter allemaal onzeker, want dit is geen officiële informatie. Wel weten we zeker dat Bungie werkt aan The Final Shape, de eerstvolgende uitbreiding voor Destiny 2 die in juni moet verschijnen.