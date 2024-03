Ontwikkelaar Nightdive Studios heeft aardig naam voor zichzelf gemaakt met remasters van Star Wars: Dark Forces, Quake 2 en Turok 3. Zij zijn nu op zoek naar een nieuw project en hebben Warner Bros. Games om toestemming gevraagd om met de klassieker No One Lives Forever aan de slag te gaan.

No One Lives Forever is inmiddels een oude franchise die ooit door Monolith Productions werd gemaakt, maar op een gegeven moment is gestopt. In totaal zijn er twee games verschenen, waarvan de tweede game inmiddels 22 jaar terug uitkwam.

Of de ontwikkelaar met de originele game aan de slag mag is afwachten, maar een dergelijke oproep op X heeft eerder tot succes geleid. Vijf jaar terug vroeg Stephen Kick, CEO van Nightdive, namelijk aan Disney of hij Star Wars: Dark Forces mocht remasteren, waar ook groen licht op is gekomen. Dus wie weet pakt het nu weer goed uit.