Dragon’s Dogma 2 wordt goed ontvangen door de pers, maar sommige gamers zijn wat minder te spreken over de RPG. Er is namelijk aardig wat kritiek geuit op de game en Capcom heeft hier nu op gereageerd.

Sommige gamers zijn niet blij met de framerate van de pc-versie en dat de game microtransacties ondersteunt. Capcom laat weten dat ze op de hoogte zijn van de framerate-problemen en dit komt doordat elk personage flink wat kracht van de CPU gebruikt. Als er meerdere personages op het scherm te zien zijn, kan dit voor problemen zorgen. De Japanse ontwikkelaar/uitgever laat weten dat ze dit met toekomstige updates zullen verbeteren.

“A large amount of CPU usage is allocated to each character and calculating the impact of their physical presence in various areas. In certain situations where numerous characters appear simultaneously, the CPU usage can be very high and may affect the frame rate. We are aware that in such situations, settings that reduce GPU load may currently have a limited effect; however, we are looking into ways to improve performance in the future.”