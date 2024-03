Ontwikkelaar Digital Extremes, vooral bekend van Unreal Tournament, BioShock en Warframe, heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende multiplayer actie-RPG Soulframe.

De trailer bevat wat nieuwe pre-alpha gameplay en lijkt meer informatie te geven over het universum waarin spelers zich zullen bevinden zodra het spel uitkomt, middels een gedicht. Bekijk de trailer hieronder.

Soulframe is momenteel in ontwikkeling voor pc. Het is nog onbekend of het spel ook op andere platformen zal worden uitgebracht.