De laatste twee games waar Cory Barlog aan heeft meegewerkt – God of War en God of War: Ragnarök – zijn uitermate succesvol. Dit betekent niet dat Barlog het eventjes rustig aan is gaan doen. De beste man is namelijk al druk bezig met zijn nieuwste project.

Barlog heeft een X-post de wereld ingestuurd waarin hij laat weten dat de ‘eerste beginselen van het project waaraan hij werkt al een beetje bij elkaar komen’. Tevens meldt hij dat alle mensen bij Sony Santa Monica Studio ‘fucking beyond brilliant’ zijn.

De hamvraag is nu natuurlijk aan welke game Barlog werkt? Is het een nieuwe uitbreiding voor God of War: Ragnarök of is hij bezig met een geheel nieuw avontuur van Kratos? Of kan het zelfs zo zijn dat er wordt gewerkt aan een compleet nieuwe IP? De tijd zal het leren,