God of War: Ragnarök kreeg met Valhalla eergisteren een gratis extra hoofdstuk, dat de vorm aannam van een korte, maar intense en verrassend verhaalgedreven roguelite modus. Wie de aftiteling daarvan gehaald heeft, denkt waarschijnlijk dat Kratos’ avontuur in de Noorse mythologie nu voorgoed afgelopen is… Mogelijk is dat echter niet waar.

Volgens hoofdschrijver Orion Walker – die op X onlangs een raadselachtig bericht publiceerde – is dat echter niet per se het geval. De man lijkt de draak te steken met iedereen die denkt dat de aftiteling het einde betekent. Het zou dus moeten lonen om de game ook na de credits nog verder te spelen. Wie weet wat het oplevert…

“You really think the *credits* are the end of the story? C’mon. C’mon now.”