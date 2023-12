God of War: Ragnarök is nu ruim een jaar verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Relatief kort na de release van de game bleek al dat het een succesvolle titel was, gezien de 5,1 miljoen verkopen binnen een week werden bereikt.

Nu we een jaar verder zijn is de game voorzien van nieuwe content, waarmee we Valhalla kunnen gaan verkennen. Deze content is sinds gisteren gratis beschikbaar voor alle spelers van de game. Een leuk aardigheidje van Sony Santa Monica.

Dit deels om het succes van de game te vieren, want Sony heeft aangekondigd dat de exclusieve PlayStation game maar liefst 15 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit betreft digitale en fysieke verkopen van de game op beide PlayStation systemen.

Heb jij God of War: Ragnarök al gespeeld?