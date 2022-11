God of War: Ragnarök werd uitermate goed ontvangen door de pers, maar dat wil niet zeggen dat gamers dat ook doen. In deze instantie is dat absoluut wel het geval. Het spel is namelijk veelvuldig over de (digitale) toonbank gegaan.

De nieuwste game van Sony Santa Monica – die op de PlayStation 4 en PlayStation 5 verkrijgbaar is – is in de debuutweek maar liefst 5,1 miljoen keer verkocht, zo staat te lezen op de Twitterpagina van PlayStation.

Dit heeft geen andere first-party titel van Sony eerder voor elkaar gekregen. God of War: Ragnarök is hiermee de snelst verkopende first-party game van Sony ooit.