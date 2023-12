Tijdens The Game Awards heeft Sony Santa Monica Studio nieuwe content voor God of War: Ragnarök aangekondigd. Het betreft hier gratis downloadbare content onder de noemer Valhalla, die op 12 december verschijnt.

De extra content is een roguelike uitbreiding, die zich afspeelt na de gebeurtenissen van de game. Sony omschrijft het als een erg persoonlijke en reflectieve reis die Kratos alleen aflegt, omdat Atreus een eigen weg is gegaan. In deze uitbreiding komt hij in Valhalla terecht met alleen Mimir.

Het is vervolgens aan hem om uitdagingen in hem zelf te overkomen en de confrontatie aan te gaan met zijn verleden. Hij zal nieuwe vijanden tegenkomen en ook mogen we verrassingen verwachten. Gezien het een roguelike is, zal je regelmatig doodgaan. Indien dat het geval is, zal je voor de deuren van Valhalla ontwaken en kun je opnieuw beginnen.

Door te spelen en de uitdagingen te overkomen, zul je beter worden en meer resources verkrijgen die je nieuwe upgrades oplevert, die een impact hebben op Kratos en Valhalla. Beetje bij beetje zal je zo verder in het avontuur komen.

Voor meer informatie kun je op het PlayStation Blog terecht.