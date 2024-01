Audio design is vaak een ondergewaardeerd element van het ontwikkelingsproces van een videogame. Om een bepaalde sound te creëren, die op zijn beurt weer een specifiek gevoel moet opwekken bij de speler, zoeken studio’s zowat overal naar geluiden. Soms eindigt zo’n zoektocht op een wel heel persoonlijke plek, zoals in God of War: Ragnarök

Bekijk immers eens wat Alex Previty deed om het naargeestige geluid van de ‘Spark of the World’ samen te stellen. In de geluidsmix zal je ongetwijfeld een hartslag opgevallen zijn. Wel, dit is de hartslag van Previty’s ongeboren dochter, opgenomen via de 3,5mm output van een baby doppler. Hier vind je meer informatie, inclusief video’s.

Het maakt het audio design van de ‘Spark of the World’ niet minder onheilspellend… maar voor Previty zal het ongetwijfeld een uiterst liefdevolle dimensie aan het spel geven.