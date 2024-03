De The Elder Scrolls-serie is één van de bekendste en populairste franchises ooit in het role playing game genre, die inmiddels al een aardige tijd meegaat. Sterker nog, ondertussen is de franchise al 30 jaar oud.

Het meest bekende deel is natuurlijk The Elder Scrolls V: Skyrim, die in november 2011 uitkwam. De allereerste titel is The Elder Scrolls: Arena en die dateert van 25 maart 1994. Op het moment wordt er door fans met smart gewacht op het volgende deel, alleen laat die nog wel even op zich wachten.

Je zou verwachten dat het 30-jarige jubileum van The Elder Scrolls groots wordt gevierd door Bethesda. Dat is (vooralsnog?) niet het geval. De ontwikkelaar heeft een X-post de wereld in geslingerd, waarin ze even stilstaan bij dit heugelijke feit, maar daar blijft het ook bij.

Al geven ze wel aan dat de ontwikkeling van deze game nu aardig op stoom is gekomen en dat ze erg veel plezier hebben in het spelen van vroege builds. Het volledige bericht hieronder: