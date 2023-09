Sinds Bethesda is overgenomen door Microsoft is het per titel aankijken of het naar de PlayStation komt. Van Starfield weten we dat dit is uitgesloten, maar The Elder Scrolls VI was nog afwachten. Microsoft is hier tot op heden niet concreet over geweest, maar nieuwe documenten in de zaak tegen de FTC scheppen hier nu enigszins duidelijkheid over.

In het document staat een passage waarin verschillende IP’s van Bethesda genoemd worden. Hierbij staat dat de kans klein is dat The Elder Scrolls VI op een ander platform wordt uitgebracht en waarschijnlijk alleen uitkomt op de Xbox en pc. Hoewel de console of het platform zwartgelakt is, is het aannemelijk dat hier de PlayStation mee bedoeld wordt.

Phil Spencer werd hier laatst nog naar gevraagd, maar hij gaf aan dat het nog niet vaststaat. Deze nieuwe informatie schijnt echter een wat ander licht op de situatie, waaruit op te maken valt dat Microsoft naar exclusiviteit neigt. Verder staat in het document dat de release op z’n vroegst in 2026 verwacht wordt, maar het kan ook later zijn.