Met de release van Starfield om de hoek zijn alle pijlen van Bethesda Game Studios natuurlijk gericht op die game. Desalniettemin zitten fans ook te hunkeren naar een nieuwe The Elder Scrolls na de ontelbare hoeveelheid aan heruitgaves van The Elder Scrolls V: Skyrim. Op de vraag aan Todd Howard wat hij met The Elder Scrolls VI wil gaan doen was het antwoord vrij duidelijk: de ultieme fantasiewereld simulator.

Dit kwam naar voren in een artikel van GQ Magazine wat eigenlijk over Starfield moest gaan, maar de journalist kon het natuurlijk niet laten om Todd ook even naar The Elder Scrolls VI te vragen. Mocht je het hele interview willen lezen, dan kan dat hier. Voor nu kunnen fans van Bethesda Game Studios zich verheugen op Starfield die op 6 september zal verschijnen voor Xbox Series X|S en pc.