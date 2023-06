Het zesde deel in de populaire The Elder Scrolls franchise zal nog even op zich laten wachten. Tijdens de hoorzitting met de FTC heeft Phil Spencer van Xbox immers laten optekenen dat het langverwachte vervolg op Skyrim nog zeker vijf jaar van ons verwijderd is. Voor 2028 zal de game het levenslicht niet zien, een flinke streep door de rekening van veel fans.

Toch is het logisch dat de game nog even van ons verwijderd is. Het spel wordt immers gemaakt door hetzelfde team als Starfield en is bovendien een enorm project, dat veel tijd en aandacht nodig heeft. Spencer vermeldde ook dat hij nog niet weet op welke platformen The Elder Scrolls VI zal verschijnen. Daarvoor bevindt het zich nog te vroeg in het productieproces.

“It’s many years away, but it’s a game we have announced we would begin working on. I think we’ve been a little unclear on what platforms it will launch on given how far out the game is. It’s difficult for us right now to nail down exactly what platforms that game will launch on.”

“As I said with Elder Scrolls 6, it’s so far out it’s hard to understand what the platforms will even be at this point. It’s the same team that’s finishing Starfield, which comes out this September. So we’re talking about it being likely five-plus years away.”